Больше не капитан: звезду «Пиратов Карибского моря» съела акула

Местные серферы обнаружили уже бездыханное тело актера.

Звезду «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри растерзала акула. Об этом сообщает Daily Mail.

Актера не стало в возрасте 49 лет. Его тело нашли серферы на Гавайях. Оно было в изуродованном состоянии — без руки и ноги. Очевидно, что Перри разорвала акула. Специалисты предположили, что скорее всего рыб было несколько.

«Тамайо Перри был всеми любимым спасателем, хорошо известным на Северном берегу, профессиональным серфером, известным во всем мире», — цитирует слова исполняющего обязанности начальника службы безопасности океана Гонолулу Курта Лагера Daily Mail.

С юности он увлекался серфингом. Тамайо встал на доску в 12 лет и достиг головокружительного успеха в этом виде спорта, который в дальнейшем принес ему и успешную кинокарьеру.

Тамайо Перри сыграл в фильме «Пираты Карибского моря», «Голубой волне» и в сериале «Гавайи 5.0».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые акула напала на туриста на Мальдивах и едва не оставила его без ноги.