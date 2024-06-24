Больше не капитан: звезду «Пиратов Карибского моря» съела акула

Звезда «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри погиб в результате нападения акулы
Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Stafford-Deitsch
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Местные серферы обнаружили уже бездыханное тело актера.
Звезду «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри растерзала акула. Об этом сообщает Daily Mail.
Актера не стало в возрасте 49 лет. Его тело нашли серферы на Гавайях. Оно было в изуродованном состоянии — без руки и ноги. Очевидно, что Перри разорвала акула. Специалисты предположили, что скорее всего рыб было несколько.
«Тамайо Перри был всеми любимым спасателем, хорошо известным на Северном берегу, профессиональным серфером, известным во всем мире», — цитирует слова исполняющего обязанности начальника службы безопасности океана Гонолулу Курта Лагера Daily Mail.
С юности он увлекался серфингом. Тамайо встал на доску в 12 лет и достиг головокружительного успеха в этом виде спорта, который в дальнейшем принес ему и успешную кинокарьеру.
Тамайо Перри сыграл в фильме «Пираты Карибского моря», «Голубой волне» и в сериале «Гавайи 5.0».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые акула напала на туриста на Мальдивах и едва не оставила его без ноги.
Читайте также
59%
-0.59 94.08
-0.18
Нашли ошибку?