Больше не капитан: звезду «Пиратов Карибского моря» съела акула

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 954 0

Звезда «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри погиб в результате нападения акулы

Больше не капитан: звезду «Пиратов Карибского моря» съела акула

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Stafford-Deitsch

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Местные серферы обнаружили уже бездыханное тело актера.

Звезду «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри растерзала акула. Об этом сообщает Daily Mail.

Актера не стало в возрасте 49 лет. Его тело нашли серферы на Гавайях. Оно было в изуродованном состоянии — без руки и ноги. Очевидно, что Перри разорвала акула. Специалисты предположили, что скорее всего рыб было несколько.

«Тамайо Перри был всеми любимым спасателем, хорошо известным на Северном берегу, профессиональным серфером, известным во всем мире», — цитирует слова исполняющего обязанности начальника службы безопасности океана Гонолулу Курта Лагера Daily Mail.

С юности он увлекался серфингом. Тамайо встал на доску в 12 лет и достиг головокружительного успеха в этом виде спорта, который в дальнейшем принес ему и успешную кинокарьеру.

Тамайо Перри сыграл в фильме «Пираты Карибского моря», «Голубой волне» и в сериале «Гавайи 5.0».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые акула напала на туриста на Мальдивах и едва не оставила его без ноги.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.37
-0.59 94.08
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:16
Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю: «Скорбим о потерях»
1:58
Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
1:37
«Баклажек 30 привез»: юный очевидец ЧП во Фрязине носил воду пожарным
1:16
Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата
0:58
Плохое предчувствие и странные улики: Панкратов-Черный о смерти Шукшина и Евстигнеева
0:38
Штаб Трампа заявил о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году

Сейчас читают

Хабиб и Махачев выразили соболезнования пострадавшим в терактах
«Не хочется даже вспоминать»: жители Севастополя о том, как пережили атаку ВСУ
Страх, пробирающий до дрожи: японские фильмы ужасов, покорившие мир
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака