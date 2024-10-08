Опять простуда: как укрепить иммунитет ребенка

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Педиатр Сергеева: ребенок дошкольного возраста может болеть ОРВИ до 12 раз в год

Опять простуда: как укрепить иммунитет ребенка

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Matej Kastelic

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Педиатр дала полезные рекомендации родителям.

По информации Роспотребнадзора, на 1 октября 2024 года зафиксировано более 889 тысяч случаев заболевания ОРВИ в России среди населения. Врач-педиатр Алена Сергеева рассказала KP.RU, сколько раз в год нормально болеть сезонными простудами ребенку, и что родители могут сделать для укрепления общего иммунитета.

«Ребенок дошкольного возраста может болеть ОРВИ до 12 раз в год, школьного до восьми раз в год. Именно поэтому родителям порой кажется, что такие симптомы как кашель и насморк не заканчиваются вовсе. На самом деле просто одна ОРВИ перетекает в другую. Почти все дети, когда начинают посещать детский сад, часто болеют, редко кого это обходит стороной», — объяснила врач.

После летних каникул, когда ребенок находился в комфортных условиях, его иммунитет ослабляет, из-за чего он может подхватить вирус. Но сильно переживать не стоит, ведь контакт с вирусом — своеобразная тренировка для организма, которая позволяет укрепить его. Тем самым ребенок будет меньше болеть в будущем.

А вот обращаться к педиатру стоит в следующих случаях:

  • Если ребенок переносит более двух пневмоний в год;
  • Более двух синуситов в год;
  • Более четырех эпизодов острых средних гнойных отитов в год;
  • Есть молочница в полости рта, которая долго не проходит;
  • Есть длительно незаживающие раны;
  • Отмечается задержка в росте и развитии ребенка.

Если родители хотят усилить иммунитет ребенка, врач советует придерживаться традиционных методов. Сбалансировано кормить, следить за достаточной физической активностью, соблюдать режим сна, избегать стрессовых ситуаций, не быть слишком фанатичными в чистоте, ограничивать контакты с инфекционными больными, сделать вакцину от гриппа и контролировать хронические заболевания, если они имеются.

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