«Могут протекать с осложнениями»: какие прививки нужно делать детям осенью

Прошлогодняя вакцинация не сможет вновь защитить как ребенка, так и взрослого.

Каждую осень нужна прививка от гриппа, так как зимой возрастает риск заболеть в России именно им. Детей же стоит вакцинировать от бактериальных инфекций — вроде пневмококка. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал врач-педиатр Вячеслав Фетискин.

«Некоторые инфекции дыхательной системы могут протекать с осложнениями, особенно у детей младшего возраста, дошкольников», — предупредил специалист.

Бактерии в виде пневмококка обычно становятся причиной осложнений у ребенка, поэтому после консультации с педиатром стоит вакцинироваться. Вместе с тем иммунитет с прошлой зимы исчезает, причем к этому также прибавляются и новые штаммы гриппа. В итоге дети становятся особенно уязвимы перед инфекциями осенью и зимой, такое происходит каждый год.

Ревакцинация для школьников также важна, начиная с защиты от коклюша и заканчивая корью. Отмечается, что нужно ориентироваться на календарь возрастной вакцинации. При этом взрослым и детям стоит привиться именно осенью — в пределах сентября и октября. Это поможет заранее поднять иммунитет и защититься от роста заболеваемости зимой.

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