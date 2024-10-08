Аварийные условия проживания будут компенсировать деньгами

Аварийное жилье будут компенсировать деньгами. Новые правила могут вступить в силу уже в январе. Законопроект, разработанный Минстроем, сейчас проходит общественные обсуждения.

Собственнику планируют выплачивать рыночную стоимость изымаемой квартиры и человек сам сможет решить, где купить новое жилье. Таким образом, как полагают авторы инициативы, хозяева недвижимости получат больше возможностей сменить ветхое жилье на то, которое им подходит.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. Главные поручения главы российского государства по итогам встречи опубликованы на официальном сайте Кремля. Среди важнейших — расселение аварийного жилья.

«Актуализировать при разработке новой программы расселения аварийного жилья критерии аварийности многоквартирных домов и порядок расчета компенсации гражданам за изъятие аварийного жилья», — говорится в поручении президента.

Помимо этого, правительству необходимо обеспечить взаимную увязку программ социальной газификации, модернизации и строительства транспортной, коммунальной, социальной и иных видов инфраструктуры. Эта мера направлена на развитие индивидуального строительства.