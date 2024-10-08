Чревато последствиями: кому нельзя есть рис

Некоторым людям эта крупа может навредить, а не принести пользу.

Рис — универсальный низкокалорийный гарнир, который богат полезными витаминами и минералами, и он не вызывает аллергии. Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко рассказала РИА Новости, что данную зерновую культуру нельзя употреблять людям, страдающим от запоров.

Дело в том, что в рисе содержится много крахмала. Это вещество, которое в нашем организме расщепляется до глюкозы. Оно замедляет процесс естественного освобождения пищевода, из-за чего образуются запоры.

«При этом детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью и расстройствами желудка, рис есть не опасно. Наоборот, он очень полезен для таких пациентов благодаря консистенции, обволакивающей стенки кишечника», — объяснила врач.

Самым полезным считается нешлифованный рис. Дело в том, что все необходимые нашему организму вещества находятся в оболочке зерна, а ближе к центру их становится меньше. Поэтому рис в оболочке, который также называют бурым или коричневым, является более предпочтительным.

Еще одна разновидность полезного зерна — красный рис. Его отличительная черта — наличие большого количества растительного пигмента в наружной части, что и придает ему характерный цвет.

Самым редким и дорогим является дикий рис. Его урожай невелик, и собирают его вручную, что делает этот продукт особенно ценным.

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