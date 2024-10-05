Полезна не для всех: кому категорически противопоказана овсянка

«Богатырский» завтрак, как оказалось, не всем идет впрок.

Общеизвестно, что овсяная каша — продукт во всех отношениях полезный, однако в некоторых, крайне редких случаях, она может быть противопоказана. В каких именно, 5-tv.ru рассказала диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, овсянка может грозить неприятными последствиями людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Причина — в большом содержании клетчатки.

«Клетчатка совершенно необходима нам для нормальной жизнедеятельности, но у людей с заболеваниями ЖКТ есть свои диеты, соответственно, там исключается клетчатка, по крайней мере, на время обострения», — предупредила она.

Несомненная польза клетчатки в том, что она выводит из организма излишний сахар, жир и токсины. Однако одновременно она может выводить и полезные микроэлементы — железо, кальций, цинк, магний. Как отметила диетолог, «клетчатке все равно, что выводить» из организма, и это тоже надо учитывать, говоря о пользе овсяной каши.

Еще один минус овсянки в том, что она повышает уровень глюкозы в крови. Правда, это касается в основном каш быстрого приготовления и овсяных киселей. Однако именно такой дополнительно обработанный продукт нередко используется в диетическом питании, поскольку быстро усваивается и имеет обволакивающее действие.

Часто избегают употребления овсяной каши люди с так называемой целиакией — непереносимостью глютена, продолжила Соломатина. Сама овсянка не содержит глютена, но содержит белки, похожие на него. Кроме того, овес часто произрастает рядом с пшеницей, в которой как раз есть глютен. Да и на пищевом производстве этот белок может попасть в овсянку, что потом доставит неприятности людям с целиакией.

Наконец, крайне редко, но все же встречаются люди с аллергией на овсянку, несмотря на то, что она относится к гипоаллергенным продуктам.

«Аллергия может быть даже на самый гипоаллергенный продукт. Естественно, может случиться анафилактический шок, отек, вплоть до летального исхода. Но это бывает крайне редко», — подчеркнула Соломатина.

Что касается здоровых людей, то им включать в рацион овсянку можно и нужно, и лучше всего в качестве завтрака, добавила диетолог. Она посоветовала лишь не зацикливаться на овсянке, а чередовать ее с другими кашами и белковыми завтраками.

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