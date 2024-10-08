Хулиганы в Риге облили краской памятник Барклаю де Толли

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Акт вандализма совершили те, кто ранее выступал за снос монумента.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsin; 5-tv.ru

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Очередной случай русофобии в столице Латвии. Там красной краской облили памятник русскому полководцу Барклаю де Толли.

Монумент был установлен рядом с православным собором по решению рижской Думы больше 20 лет назад. Но сейчас его хотят снести.

По информации «Известий», акт вандализма совершили местные нацисты. И это уже не первый случай осквернения именно этого памятника. Его также обливали краской полмесяца назад.

текстОблитый красной краской памятник русскому офицеру. 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что в Харькове снесли памятники героям романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Скульптуры располагались на улице Ярослава Мудрого — Остап Бендер, Киса Воробьянинов и Элла Щукина. Как отмечается в Telegram-канале украинского агентства УНИАН, они были снесены в рамках процесса «декоммунизации». Год назад в Одессе по той же причине намеревались снести памятник Зое Космодемьянской — первой женщины СССР, удостоенной звания Героя Советского Союза.

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