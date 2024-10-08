В Мексике спустя шесть дней после назначения на должность убили мэра

Мэр столицы мексиканского штата Герреро Алехандро Аркос был убит спустя шесть дней после назначения на должность. Об этом 6 октября сообщило агентство Reuter. Аркос вступил в должность мэра города Чильпансинго, расположенного на юго-западе страны.

«Его потерю оплакивает все общество Герреро и наполняет нас негодованием. Я решительно осуждаю убийство Алехандро Аркоса», — написала в своих социальных сетях губернатор Герреро Эвелин Сальгадо.

Эвелин Сальгадо сообщила, что в данный момент правоохранительные органы Мексики ведут расследование. Его должна возглавить федеральная генпрокуратура.

Агентство Reuter добавляет, что Герреро стал одним из самых опасных мексиканских штатов не только для чиновников, но и для журналистов.

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