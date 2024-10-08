В Мексике спустя шесть дней после назначения на должность убили мэра

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

Штат Герреро становится самым опасным местом для госслужащих и журналистов.

Фото, видео: Reuters/Alejandro Arcos via Facebook; 5-tv.ru

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Мэр столицы мексиканского штата Герреро Алехандро Аркос был убит спустя шесть дней после назначения на должность. Об этом 6 октября сообщило агентство Reuter. Аркос вступил в должность мэра города Чильпансинго, расположенного на юго-западе страны.

«Его потерю оплакивает все общество Герреро и наполняет нас негодованием. Я решительно осуждаю убийство Алехандро Аркоса», — написала в своих социальных сетях губернатор Герреро Эвелин Сальгадо.

Эвелин Сальгадо сообщила, что в данный момент правоохранительные органы Мексики ведут расследование. Его должна возглавить федеральная генпрокуратура.

Агентство Reuter добавляет, что Герреро стал одним из самых опасных мексиканских штатов не только для чиновников, но и для журналистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо. Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения скончался в Италии. Он получил широкую известность благодаря фильму о его поездке в США с родителями и лучшим другом.

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