Россия и КНР провели учения в Тихом океане

Эфирная новость 12 0

Были отработаны маневрирование, спасение на море и организация противолодочной обороны.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевые корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане.

Тактическая группа выполнила сразу несколько тренировочных задач, среди них: маневрирование, спасение на море и организация противолодочной обороны. Последнее предполагает поиск субмарин условного противника. С этой задачей успешно справился специальный вертолет Ка-27.

От России в учениях приняли участие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Они входят в состав Тихоокеанского флота. Китайская сторона, в свою очередь, направила несколько эсминцев, фрегат и корабль снабжения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что учения российского ВМФ всполошили Соединенные Штаты. Плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» показали, что Москва способна проецировать силу по всему миру, уточнили в крупном американском издании.

По мнению автора статьи, несмотря на возможную угрозу со стороны Китая и смещение Вашингтона к Индо-Тихоокеанскому региону, не стоит упускать из виду мощь России.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.06
1.19 105.31
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
Россия и КНР провели учения в Тихом океане
14:27
Более 200 боевиков и три танка: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
13:59
Гибель российских альпинистов в Непале: что известно о трагедии
13:29
Суд отпустил из-под домашнего ареста блогера Портнягина
13:20
Деликатный подход: как напомнить другу о долге
13:09
Сложный орган: может ли чистка печени навредить организму

Сейчас читают

Известный врач рассказала, что будет после запрета продажи сигарет целому поколению россиян
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения