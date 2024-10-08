Россия и КНР провели учения в Тихом океане

Боевые корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане.

Тактическая группа выполнила сразу несколько тренировочных задач, среди них: маневрирование, спасение на море и организация противолодочной обороны. Последнее предполагает поиск субмарин условного противника. С этой задачей успешно справился специальный вертолет Ка-27.

От России в учениях приняли участие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Они входят в состав Тихоокеанского флота. Китайская сторона, в свою очередь, направила несколько эсминцев, фрегат и корабль снабжения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что учения российского ВМФ всполошили Соединенные Штаты. Плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» показали, что Москва способна проецировать силу по всему миру, уточнили в крупном американском издании.

По мнению автора статьи, несмотря на возможную угрозу со стороны Китая и смещение Вашингтона к Индо-Тихоокеанскому региону, не стоит упускать из виду мощь России.