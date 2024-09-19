«Проецирование силы по всему миру»: В США отреагировали на учения ВМФ России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 40 0

Обозреватель Хокстейдер: Учения ВМФ РФ продемонстрировали глобальные силы России

«Проецирование силы по всему миру»: В США отреагировали на учения ВМФ России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Маневры «Океан-2024» прошли с 10 по 16 сентября одновременно в двух океанах и пяти морях.

Плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» Военно-морскоро флота РФ показали, что Москва способна проецировать силу по всему миру. Об этом заявил обозреватель Ли Хокстейдер в статье для газеты The Washington Post.

«Операция была поигрывающим мускулами и напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — написал автор.

Обозреватель отметил, что, несмотря на возможную угрозу со стороны Китая и смещение Вашингтона к Индо-Тихоокеанскому региону, не стоит упускать из виду мощь ВС РФ.

«Этот отрезвляющий факт часто теряется на фоне растущей угрозы со стороны Китая и поворота Вашингтона к Индо-Тихоокеанскому региону», — подчеркнул Хокстейдер.

Плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходили с 10 по 16 сентября. Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Были задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также больше 120 самолетов и вертолетов морской авиации Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска поразили главный центр специальной радиосвязи ГУ разведки ВСУ.

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