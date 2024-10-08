«У нас ребенок»: в семье Джигана и Самойловой случилось пополнение

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

В семье Джигана и Самойловой случилось пополнение

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Блогер показала растерянного малыша в памперсе.

Блогер и модель Оксана Самойлова надела памперс на своего нового «ребенка» — домашнюю козочку. Кадры с питомцем жена рэпера Джигана показа в своем личном блоге.

Недавно Самойлова с мужем увлеклась сельским хозяйством. На своем участке они построили курятники с радостью стали ухаживать за курочками. Вся семья уже попробовала домашние яйца. По словам Самойловой, они не сравнятся с покупными.

Но теперь супруги решили завести еще одного известного в деревенской жизни животного — козочку, которую назвали Мими. Большую часть времени она гуляет на улице, но ее впускают и домой, чтобы она не замерзла. 

На кадрах Джиган обнимал Мими и вместе с женой сюсюкался с ней. На новой любимице был белый подгузник, чтобы она не справляла нужду даже находясь дома.

«У нас ребенок, маленький ребенок», — засмеялась Самойлова.

Супруги заказали все необходимые принадлежности для Мими. Лежанку, миску и средства для протирания копыт. Кроме того, они заказали ей персональный домик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Оксана Самойлова играет в догонялки с курочками.

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