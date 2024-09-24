Наш ответ Бекхэму: Оксана Самойлова играет в догонялки с курочками

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 22 0

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала, как бегает с курочками по двору

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова;Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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У знаменитостей появился новый тренд.

Звезда социальных сетей Оксана Самойлова не скучает пока дети в школе. Она весело проводит будни вместе с курочками. Супруга рэпера Джигана выложила в своем блоге видео, где она бегает по двору вместе с активными пернатыми.

«Мои носятся за мной», — смеется бизнесвумен.

Она продолжает традицию известного футболиста Дэвида Бекхэма, который проводит свое свободное время на даче в окружении курочек и огорода. Кажется, у знаменитостей появился новый тренд.

Так Самойлова приобрела для своих питомцев целый дом. Куриный особняк она также показала в социальных сетях.

Оксана уже успела попробовать первое яичко от питомца. Она отметила, что домашние яйца не сравнятся с покупными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джиган обиделся на Самойлову. Оказывается, несвежий вид рэпера в соцсетях супруги заставляет его страдать.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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