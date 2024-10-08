«Результат налицо»: звезда «Дома-2» пыталась сдуть губы, но что-то пошло не так

Сама знаменитость предлагает посмеяться над ситуацией.

Звезда «Дома-2» Майя Донцова удалила филлеры из губ, попытавшись вернуться к естественной красоте. Однако у нее появился отек. О последствиях Донцова рассказала и показала их на странице в соцсетях.

«Я сдула губы под ноль. Говорю сразу, это не отек Квинке — врач подтверждает. Это локальный отек, реакция на „лонгидазу“. Сразу делают с „дексаметазоном“, но все равно у меня всегда так. И до, и после пью антигистаминные, но результат налицо, так сказать», — написала она.

Сама знаменитость не отчаивается, а даже наоборот, предлагает посмеяться над ситуацией. В самом видео даже сравнивается ее нынешний образ с фильтрами.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Анастасия Решетова высказалась об уколах красоты, назвав себя жертвой моды. Она поделилась о том, как недавно удалила филлер из верхней губы. Сейчас знаменитость довольна своей естественной красотой. Модель призывает своих поклонниц принимать себя такими, какие они есть.