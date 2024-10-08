Второй саммит по Украине в ноябре не состоится. Об этом сообщила советница главы офиса президента Незалежной Дарья Заривная в комментарии изданию «Телеграф».

«В ноябре второй саммит мира не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике», — прокомментировала ситуацию Заривная.

По ее словам, основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего «мирного плана» второго саммита.

Заривная также отметила, что 30–31 октября в Канаде состоится последняя тематическая конференция по гуманитарным вопросам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре президент* Украины Владимир Зеленский отправился в «турне» по Соединенным Штатам. Сообщалось, что он хочет представить американским властям свой «план победы», однако в чем он заключается — неизвестно.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.