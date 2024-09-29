Американские гастроли: Зеленский пытался пристроить свой «план победы» в США

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Зеленский обсудил в США свой «план победы»

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Спецоперация

Все разговоры о его тезисах проходили в закрытом формате — без допуска прессы.

Зеленский поехал с гастролями в США, причем не просто так, а с «планом победы». Очередным.

Хотя как поехал. Повезли его вместе с планом в грузовом отсеке американского военно-транспортного самолета, как пустой ящик из-под снарядов.

Забегая вперед сразу скажу — план не впечатлил никого. Хотя доподлинно неизвестно, что в нем написано, ни один журналист его еще в глаза не видел, все обсуждения проходили кулуарно. Ничего не поняли из плана Зеленского там.

Байден предложил еще раз поговорить, но уже всем спонсорам Киева вместе в середине октября.

Американцы, как принимающая сторона, обеспечили максимальный пиар — открыли двери Белого дома и Конгресса. Провели на Генассамблею ООН и на заседание Совбеза.

С главой российской делегации Сергеем Лавровым они, впрочем, так и не пересеклись — даже в коридоре или зале заседаний. Тем не менее главе российского МИД задавали вопросы, а как Россия относится к «плану Зеленского».

«Зеленский ведь тоже делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в прямые боевые действия стран НАТО и затем просто отойдет в сторонку и будет смотреть на то, что он считает, его спасет», — отметил Лавров.

Зеленскому следовало бы приготовиться, по крайней мере, морально. Он может повторить судьбу другой американской марионетки — президента Южного Вьетнама, которого тоже вот так катали по Нью-Йорку, парады в его честь проводили, а потом он показался недостаточно демократичным и при поддержке ЦРУ его свергли. И он случайно погиб при этом. А на его место встал другой, более управляемый и предсказуемый. И на место Зеленского найдут.

Даже на роль Украины в Вашингтоне и Лондоне, похоже, подобрали еще кандидата — Евросоюз. По словам Сергея Лаврова, его все сильнее подталкивают к открытой конфронтации с Россией.

«В отношении России объявлена цель нанесения ей стратегического поражения — почти как планировали Лондон и Вашингтон в мае 1945 года, разрабатывая еще до окончания Второй мировой войны операцию под названием „Немыслимое“ по уничтожению Советского Союза. Тогда это держалось в строжайшем секрете. А нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают. Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру», — сказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

И тревожные звоночки для Зеленского уже раздаются. Достаточно сравнить вот эти две обложки симпатизирующего Украине британского журнала Economist. Я думаю, все понятно по иллюстрациям.

Весной 2022 года читателям объясняли почему Украина должна победить, а сейчас осенью 2024 года журнал доказывают, что все идет плохо и надобно менять курс Киеву и его партнерам.

Так куда его менять и как Зеленский умудрился за столь короткий визит поссориться с республиканцами, с китайцами и бразильцами? Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов следит за темой.

Его надежда умерла, как и полагается, последней. Все эти дни ему косвенно или как сейчас прямо говорили — пора прекращать попытки уничтожить Украину и начать принимать неизбежное.

«Давайте добьемся мира! Нам нужен мир! Нам нужно покончить со смертями и разрушениями. Вы так не думаете? Разве плохо будет, а?» — заявил кандидат в президенты США Дональ Трамп.

Потребовалось долгих два года, чтобы все поняли — другого пути нет. Вот — декабрь 2022 года. Обе палаты парламента США в каком-то сектантском экстазе стоя аплодируют Зеленскому. Кажется, этому единодушию в поддержке на тот момент еще не «просроченного» президента конца не будет. Звездный час главаря киевской хунты.

Сентябрь 2024 года. На встрече с нелегитимным лидером за закрытыми дверями четыре конгрессмена.

The New York Times фиксирует: звездная мощь Зеленского угасает на Капитолийском холме. Всем не до него. А его присутствие в Америке лишь множит скандалы.

Расписываясь на этом 155-миллиметровом снаряде в Пенсильвании, Зеленский еще не знал, как он сдетонирует. Республиканцы потребовали провести расследование — не злоупотребляет ли администрация Байдена госсредствами. Это же то самое прямое вмешательство другой державы в их выборы. Дождались.

«Я видел фотографию, на которой ваш губернатор Джош Шапиро стоит с иностранным лидером и подписывает артиллерийский снаряд, который будет убивать мирных жителей в стране, с которой мы не воюем. С ухмылкой на лице. Меня это взбесило», — говорит американский журналист Такер Карлсон.

С республиканцами Зеленскому вообще не просто. «Просроченный» в одном из интервью прошелся по Трампу, мол, тот не сможет прекратить конфликт. Республиканец не сдержался, назвав Зеленского величайшим торгашом в истории. И ведь правда, практически каждый раз из штатов он летит домой с миллионами.

«Украины больше нет. Это больше не Украина. Любая сделка была бы лучше, чем-то, что мы имеем сейчас. А мы продолжаем давать миллиарды человеку, который отказывается заключать мирную сделку, Зеленскому», — заявляет кандидат в президенты США Дональ Трамп.

Их встреча до последнего была под вопросом. Но все же состоялась. Зеленский явно робеет и волнуется, когда Трамп произносит:

«У меня отличные отношения с Вами и с президентом Путиным, полагаю, что мы сможем быстро найти решение проблемы».

Выступление Зеленского на Генассамблее почти никто не слушал, большая часть кресел в зале пустовала. От его как под копирку написанных речей все устали.

Зеленскому бы вообще лучше молчать и продолжать развешивать благодарности. Но он еще успел голословно обвинить Китай.

«С помощью спутников других стран Россия получала фото и детальную информацию о наших атомных электростанциях. Реальная угроза состоит в том, что любой ракетный или беспилотный удар может привести к ядерной катастрофе. Такой день не должен наступить и Москва должна это понять», — сказал Зеленский.

После двусторонней встречи с премьером Моди, официальный Дели заявил, что считает преждевременным проведение второго саммита мира. И участвовать в нем не будет. В общем, Зеленский делал все, чтобы приблизить «перемогу», и перетянуть на свою сторону глобальный Юг, но получилось все наоборот.

«В США есть феномен — „подзаборная черепаха“. Когда вы идете и видите черепаху на столбе забора. Вы понимаете: она залезла туда не сама, она никому не нужна. И вообще, что она там делает? Ровно, как и Зеленский», — поделился бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Но черепаха продолжает ультимативно требовать денег и оружия. Собственно, в этом и заключается его «план победы». Байден, и претендент на пост в овальном кабинете Харрис пока еще обещают поддержку до последнего украинца. Почему-то считают, что это поможет им выиграть выборы.

«И именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. И это укрепит позицию Украины на будущих переговорах», — рассказал президент США Джо Байден.

Это, конечно, не кинжал в спину, но хорошая подлянка. Ведь Зеленский против переговоров и до встречи в овальном кабинете уверенно заявлял, что не сядет за стол и никто его не заставит, пока не заговорили старшие.

«Соединенные Штаты поддерживают Украину не из благотворительности, а потому, что это в наших стратегических интересах», — заявляет вице-президент США Камала Харрис.

Переговоры за закрытыми дверями длились около часа, и за это время Зеленскому не удалось добиться снятия ограничений на удары вглубь России. А ведь это было едва ли не главной его целью.

«Он полагается на глубокие удары, поэтому он пытается заставить Байдена дать добро, но этого делать нельзя», — комментирует подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Никаких конкретных действий, как победить Россию, Зеленский представить не может. Его громко анонсированный «железобетонный план» прочитали, сразу назвали набором пожеланий, авантюр, которые унесут еще больше жизней. И кажется, совсем не случайно в эти дни стала появляться информация о том, что в следующем году в Украине пройдут выборы президента. Конечно, это не он решил. Просто с «просроченным» уже никто не хочет иметь дел.

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