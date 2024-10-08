Ушел из жизни бывший директор Сhanel Ари Копельман

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Считается, что именно он смог сохранить за Chanel статус одного из величайших модных домов в истории.

Ушел из жизни бывший директор Сhanel Ари Копельман

Фото: www.globallookpress.com/imagebroker=Meinrad Riedo

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Бывший президент и главный операционный директор Chanel Ари Копельман ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает WWD со ссылкой на слова представителя люксового французского бренда.

«Копельман был известен как проницательный, практичный бизнесмен и опытный маркетолог с чувством юмора, который полюбился своими остроумными взглядами на стандарты маркетингового жаргона», — отмечается в сообщении издания.

Известно, что Копельман скончался после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Копельман занял пост президента и главного операционного директора Chanel в 1985 году. За 19 лет своей деятельности он смог расширить розничный, парфюмерный, косметический, уходовый, очковый и аксессуарный бизнес компании, превратив ее в многомиллиардное предприятие. Считается, что именно он смог создать для Chanel прочные отношения с розничными торговцами и издателями журналов, расширить ассортимент бренда, а также сохранить его статус одного из величайших модных домов в истории.

Ари Копельман покинул свой пост в 2004 году.

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