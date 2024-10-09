Американские прокуроры подали иск против TikTok из-за вреда детской психике

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

WP: прокуроры 13 штатов США подали в суд на TikTok из-за вреда детской психике

Американские прокуроры подали иск против TikTok из-за вреда детской психике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Соцсеть также обвинили в разработке специальной платежной системы для выманивания денег.

Генеральные прокуроры 13 штатов США и округа Колумбия подали судебный иск против соцсети TikTok, обвинив ее в нанесении вреда детскому ментальному здоровью. Об этом сообщает The Washington Post.

В иске утверждается, что алгоритмы TikTok способствуют распространению контента, вызывающего у молодежи тревогу, депрессию и другие проблемы с психикой. Основные претензии предъявляются к автовоспроизведению роликов, которое заставляет молодежь смотреть ленту без перерыва.

Также приложение обвинили в использовании нелицензированной платежной системы ради выманивания денег. Как заявил генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швальб, TikTok разработал свой бизнес по переводу денег и использует мультфильмы и смайлики, чтобы создать впечатление, будто дети играют в игры, тогда как их «эксплуатируют финансово».

Представители TikTok, со своей стороны, отвергли обвинения и заявили о безопасности платформы для детей и родителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в TikTok завирусился смертельный тренд для подростков — ролики, которые учат дышать токсичными парами дезодорантов, маркеров, лака для ногтей и прочей бытовой химии.

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