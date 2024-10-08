Опасные вздохи: в TikTok завирусился смертельный тренд для подростков

Общее количество просмотров таких роликов достигло 25 миллионов. Как обезопасить ребенка?

Далеко не все тренды в социальных сетях безопасны. Сегодня в сервисе для создания и просмотра видео TikTok распространяется смертельно опасные «обучающие» ролики — «хромирование». В его рамках дети учатся дышать токсичными парами бытовых предметов. Подробнее о таких опасных челленджах в соцсетях — в материале 5-tv.ru.

«Хромирование» в трендах

Смертельно опасный челлендж заключается в обучении детей и подростков вдыхать токсичные пары от обычных бытовых предметов. Речь идет о дезодорантах, маркерах и лаках для ногтей — вещах, к которым любой ребенок может получить доступ. О появлении такого тренда предупредили эксперты компании Positive Technologies.

Специалисты Детского медицинского центра Коэна проанализировали 109 роликов в TikTok, снятые на тему «хромирования». Результаты исследования они опубликовали на сайте онлайн-сервиса EurekAlert. Так выяснилось, что общее количество просмотров таких видео достигло 25 миллионов. При этом маркеры использовались в 31% изученных роликов, баллончики со сжатым воздухом — в 17%, а лаки для ногтей — 12%.

Также выявлено, что 39% авторов таких видео являются несовершеннолетними. Тревогу у экспертов вызывает и то, что в каждом втором ролике (52%) встречается зависимость или повторное употребление токсичных веществ.

Как дети оказываются в трендах по «хромированию»?

Следует отметить, что само по себе «хромирование» — это не что-то новое. Дети дышали парами различных веществ и прежде — как в 1990-х годах, так и после нулевых. Однако раньше о таком роде занятий молодежь узнавала в случае попадания в плохую компанию, а сегодня скорость распространения гораздо выше. Здесь стоит сказать «спасибо» Интернету. Мало того, что в Сети быстро разлетается это занятие, так еще и преподносится, как тренд.

Доступ к таким токсическим веществам может иметь любой, ведь такие бытовые вещи находятся у каждой семьи. К тому же сейчас распространяются мемы о «хромировании», что как бы «нормализует» это явление среди юных пользователей. Из-за этого они могут начать воспринимать эту практику как «более безопасную», дешевую и доступную по сравнению с алкоголем и сигаретами.

«Эффект от вдыхания токсичных паров часто сравнивают с действием алкоголя, однако он может быть более кратковременным и варьироваться в зависимости от используемого вещества. Несмотря на это, долгосрочные последствия гораздо более обширные и опасные», — подчеркнули эксперты.

Почему молодежь участвует в челленджах?

Челлендж — это задание или действие, которые выполняет человек и призывает сделать его аудиторию. Нужно отметить, что такие «вызовы» необязательно плохие, они могут быть и приятными, полезными. Чаще всего челленджи привлекают внимание к социальной проблеме и мотивируют общество избавиться от чего-то плохого в жизни.

Эксперт по безопасности, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой, детский и подростковый психотерапевт Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» объяснила, что в челленджи вписываются дети определенного возраста с целью стать частью общества.

«Многие присоединяются от нечего делать — когда подросток предоставлен сам себе, родители им не занимаются, считая, что он достаточно большой, чтобы занять себя самому. Кто-то — когда попадает в плохую компанию. Если все дети там нюхают вредные вещества, то и он рано или поздно к ним присоединится», — рассказала психотерапевт.

Есть и другие причины участия юных пользователей в челленджах. По словам Бочковой, это недостаточной информации и недооценка последствий. Иными словами, дети могут просто не понимать и не знать о вреде вдыхания токсичных паров, а значит, не способны выявить угрожающие жизни риски. В роликах представлено, как после таких действий с авторами ничего не случается. Дети видят это, слушают одноклассников, которые тоже успели попробовать этот тренд, а потом бездумно следуют примеру.

Что дети находят в «хромировании»?

«Хромирование» является разновидностью токсикомании — зависимости организма человека от легко испаряющихся ядовитых веществ, не входящих в список наркотических. По словам педиатра «Теледоктор245» Дарьи Матюхиной, к таким средствам относится бытовая химия, содержащая ацетон, бензол, толуол, трихлорэтан и другие компоненты. Эти вещества при попадании на слизистую носовых ходов и ротовой полости могут вызвать психоактивное действие, которое похоже на алкогольное опьянение.

Причем чаще всего токсикомании подвержены именно дети и подростки. По словам Матюхиной, это связано с их стремлением к независимости, любопытством и нежеланием оценивать последствия. Когда подросток первый раз пробует «хромирование», то у него, возможно, появляются галлюцинации и чувство эйфории, которые могут сопровождаться рвотой, головокружением или болью в животе. Если же непереносимости ребенок не ощутит, то он, вероятно, решит попробовать еще раз, а это уже вызовет привыкание.

«Вдыхание паров вызывает эйфорию. При этом у подростка улучшается настроение, забываются проблемы и обязательства. Сознание попадает в иллюзорное состояние успеха и безопасности. Подросток перестает интересоваться чем-то, а значит, не нужно тратить силы, напрягаться, нести ответственность за свою жизнь. Он получает быстрый дофамин, попадая в дофаминовую ловушку — зависимость и снижение жизненного статуса», — объяснила психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Резикова.

Однако в какой-то момент эйфория заканчивается и человек начинает чувствовать одиночество, появляется стресс. Это подталкивает его искать единомышленников. Резникова отметила, что тенденция нынешнего тренда направлена на деградацию личности и получение контроля над психикой подростков.

Как обезопасить детей при использовании Интернета

www.globallookpress.com/Robert Michael; Личный архив Артема Геллера; 5-tv.ru

IT-специалист Артем Геллер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru дал простой рецепт на эту тему. Заключается он в том, что до пяти лет ребенка интернет необходимо полностью исключить из его жизни. Это просто, ведь пока он маленький и не знает о существовании Сети, то и «проблемы не существует».

Затем, когда ребенок пойдет в школу, нужно ввести ограниченное количество часов проведения в интернете. Сейчас на устройствах и компьютерах можно отслеживать, сколько пользователь провел времени в сети и какие сайты он посещает.

Однако чем старше ребенок, тем проблема становится актуальнее и уже не получится его в дальнейшем сдерживать. Геллер подчеркнул, что до этого момента и нужно объяснить чаду, как нужно пользоваться интернетом, что правильно и нет, какие ситуации могут произойти. Эксперт также считает необходимым проводить в школах и дома курс о сетевой безопасности. В рамках него детям нужно объяснить, как поступать и реагировать на разные предложения в сети, какие люди там бывают.

«Нам государство в социальном смысле помогает: блокирует различные ресурсы, которые нарушают законодательство Российской Федерации, и в какой-то степени ограничивает возможность столкнуться с мошенниками», — добавил IT-специалист.

Что же касается родительского контроля на устройствах, Геллер добавил, что он эффективен, но до определенного времени. По словам эксперта, ребенок часто хочет найти то, что ограничивается контролем, но не является запрещенным или плохим. В итоге он учится все это обходить.

«Можно вспомнить себя в детстве: нас мало что останавливало. Поэтому какие-то полгода это проработать может», — заключил Геллер.

Ранее 5-tv.ru назвал правила, которые помогут сделать пребывание ребенка в интернете безопасным и успокоят родителей.