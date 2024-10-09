Стали известны подробности освобождения сел Желанное Первое и Желанное Второе

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В Верхнекаменском бойцы продвигались при поддержке разведки и артиллерии.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Стали известны детали операции, в результате которой российские подразделения полностью взяли под контроль сразу несколько сел, расположенных в одном районе. Это Верхнекаменское, а так же Желанное Первое и Желанное Второе. Со штурмовиками, которые первые входили в населенный пункт, поговорил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Бойцы Южной группировки войск водружают российский триколор в очередном освобожденном селе — Желанное Второе. Бойцы поделились с нами кадрами этого символичного ритуала. Это ДНР, кураховское направление. Наша армия продолжает стремительное продвижение на фронтах СВО.

До этого трехцветный флаг взвился над Желанным Первым. Сражения за эти два села были ожесточенными. Часть сил противника бежала, остальные были уничтожены. Военкор едет вместе с казаками шестой гвардейской мотострелковой бригады, которые уже на северском направлении освободили село Верхнекаменское.

Бросок казаков к Северску был дерзким и впечатляющим. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на карту фронта.

— Вот этот выступ, что вы брали, кажется слишком дерзким прорывом. Там до границы Северска пара километров практически, — говорит корреспондент.

— Да, мы взяли его почти в окружение. С левого и правого фланга, — рассказал боец Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Одон».

Верхнекаменское — последнее село перед восточным въездом в Северск, крупным опорным пунктом ВСУ в Донбассе. Здесь располагался узел связи противника, минометные и пулеметные точки. Перед штурмом наши войска провели мощнейшую артподготовку.

Тем не менее оставшиеся в Верхнекаменском боевики встречали бойцов Южной группировки войск жестко. Для добровольца с позывным «Химик» это был первый штурм в его жизни.

«Тяжело, конечно, было психологически собраться, но помогли товарищи. И сам вспоминал, чему учили. Силы в кулак, и вперед, выполнять задачу», — отметил боец Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Химик».

Штурмовики шли под чутким взором нашей разведки и при огневой поддержке орудий.

«Мы смогли нейтрализовать их с помощью артиллерии и FPV-дронов. Также зайти, зачистить укрепрайоны и полностью освободить населенный пункт», — рассказал боец Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Одон».

Флаг над Верхнекаменским — как очередной штрих в картине успехов российской армии. До Северска остается буквально один шаг.

Тема:
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