Витамин С не поможет: как защитить себя от сезонных заболеваний

Врач Юлия Лашкова рассказала, как осенний воздух влияет на наше самочувствие.

Осень — традиционный период сезонных заболеваний. Заведующая педиатрическим отделением Минздрава России Юлия Лашкова рассказала в беседе с Газета.ru о мифах, которые связаны с сезонными заболеваниями.

Самый распространенный из них в том, что, якобы, причиной частых заболеваний является авитаминоз. Это не так. Всему виной снижение температуры на улице, что создает благоприятную атмосферу для развития многих вирусов, например, риновирусов или коронавирусов.

Также причиной болезней становится сухой воздух, особенно в отапливаемых помещениях. Он негативно влияет на слизистую оболочку дыхательных путей, что приводит к нарушению естественного защитного барьера организма и сужению кровеносных сосудов, из-за чего затрудняется борьба с вирусами.

«А самым главным фактором является то, что с начала сентября дети, например, повсеместно начинают проводить много времени в помещениях с закрытыми окнами школ и детских садов, облегчая циркуляцию вирусов. У взрослых людей также заканчиваются отпуска и каникулы, и они выходят на работу и учебу, находясь большую часть времени в закрытых помещениях в тесных коллективах», — объяснила она.

На витамин С тоже не стоит рассчитывать. Исследования, который проводились в последние несколько лет, не смогли доказать его благоприятное воздействие. Если вы питаетесь сбалансировано, то принимать дополнительные витамины не стоит.

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