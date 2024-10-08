Побочка неизбежна? Безопасно ли принимать статины

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Врач Хрипкова: статины для снижения холестерина не повреждают печень

Побочка неизбежна? Безопасно ли принимать статины

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это группа препаратов, которая помогает снизить уровень холестерина в крови.

Статины — это группа препаратов, которые применяют для снижения холестерина в крови. Об этом рассказала врач-кардиолог Алена Хрипкова в беседе с агентством URA.RU.

Американские ученые в своих статьях неоднократно писали об опасности статинов из-за множества побочных эффектов. Хоть эти утверждения и опровергали, у многих людей остались сомнения по поводу безопасности применения препаратов.

Эксперт не отрицает, что побочные эффекты действительно есть, но это лишь болезненные ощущения в суставах и мышцах. В большинстве случаев люди хорошо переносят лечение препаратами.

«Как и любое лекарство, они (статины — Прим.ред.) имеют побочные эффекты. Наиболее частые из них — болезненные ощущения в мышцах и суставах. Также на фоне терапии может быть временное бессимптомное увеличение уровня ферментов печени. Важно отметить, что это не приводит к ее повреждению», — заявила кардиолог.

Хрипкова отметила, что статины являются препаратами первой линии выбора для снижения уровня холестерина. Перед назначением врач оценивает пользу и риски для пациента. Для избежания противопоказаний он может посоветовать сдать анализы на липидограмму.

Кроме того, если во время приема статинов человек обнаруживает побочные эффекты, то врач может изменить дозу препарата или заменить их на другое лекарство.

Ранее 5-tv.ru сообщил, может ли диета привести к дефициту железа.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.11
0.05 105.69
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
Побочка неизбежна? Безопасно ли принимать статины
20:19
Ушел из жизни бывший директор Сhanel Ари Копельман
20:09
Нельзя терять ни минуты: как поступить при потере банковской карты
19:49
Опять простуда: как укрепить иммунитет ребенка
19:29
Чревато последствиями: кому нельзя есть рис
19:10
Опасные вздохи: в TikTok завирусился смертельный тренд для подростков

Сейчас читают

Известный врач рассказала, что будет после запрета продажи сигарет целому поколению россиян
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
«Следующий — я»: Хайдаров вслед за Киркоровым готов примириться со Славой
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения