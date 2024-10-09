Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 17 0

Всего было выпущено восемь ракет.

Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Фото: Hussein Malla/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военная база США, которая расположена на востоке Сирии в провинции Дейз-эз-Зор, в районе газового местоположения Конико, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Стало известно, что в результате удара по американской базе были слышны взрывы и видны клубы дыма, но информации о последствиях удара нет. Данные о потерях также отсутствуют. Всего, по данным канала, было выпущено около восьми ракет, которые, предположительно, упали на базу и ее окрестности.

При этом РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник утверждают, что ракет было четыре.

По информации местных СМИ, в ответ на ракетный обстрел силы международной антитеррористической коалиции во главе с США нанесли удар по некоторым деревням провинции, которые контролирует правительственная армия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вооруженные Силы Израиля нанесли удар по жилому зданию в Дамаске. По сообщению министерства обороны Сирии, погибли семь человек и еще 11 получили ранения. 

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.11
0.05 105.69
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:20
Военная база США в Сирии подверглась обстрелу
4:00
Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Горловке
3:40
Гипоксия, ветер, человеческая ошибка: эксперты назвали вероятные причины гибели россиян в Непале
3:20
Число непьющих жителей России за 20 лет выросло почти в два раза
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
2:40
Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили на совместной прогулке в Токио

Сейчас читают

Известный врач рассказала, что будет после запрета продажи сигарет целому поколению россиян
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения