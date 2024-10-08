Вооруженные Силы Израиля нанесли удар по жилому зданию в Дамаске

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

В результате нападения погибли семь человек.

Вооруженные Силы Израиля нанесли удар по жилому зданию в Дамаске

Фото: Reuters/Firas Makdesi

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Вооруженные силы Израиля нанесли удар по жилому зданию в Дамаске. Об этом сообщило информационное агентство SANA.

«Сегодня примерно в 20:15 (время совпадает с московским — Прим. Ред.) израильский противник начал воздушную агрессию, выпустив три ракеты со стороны оккупированных сирийских Голан, нацеленных на одно из жилых и коммерческих зданий в густонаселенном районе Меззе в Дамаске», — сказано в сообщении агентства.

По сообщению министерства обороны Сирии, погибли семь человек и еще 11 получили ранения.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как развивается арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке.

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