В Самаре произошел пожар в концертном зале

В Самаре этой ночью горело здание концертного зала. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже и быстро перекинулось на кровлю.

Работа спасателей осложнялась тем, что крыша была защищена от влаги и потушить ее представлялось возможным, разве что разобрав. А на высоте это сделать достаточно сложно.

Сейчас огонь локализован, идет проливка конструкций. Пожар начался поздно вечером, когда внутри почти никого не было. Два человека смогли эвакуироваться самостоятельно.

А на днях в Петербурге сгорел мини-приют для животных. Он был организован в обычной трехкомнатной квартире. На 60 квадратных метрах проживали почти 70 животных. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Квартира почти полностью выгорела, в ней жили несколько десятков кошек и собак, большинство животных погибли. Некоторые из них спаслись, выпрыгнув через окно. Помимо количества, вопрос вызывает и качество содержания. Квартира, судя по видео со странички в соцсетях, не была приспособлена под приют. Много легковоспламеняющихся предметов, проходы заставлены клетками и лежанками.