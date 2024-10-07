Погибли десятки: в Петербурге сгорел мини-приют для животных

Он располагался в обычной трехкомнатной квартире. Огонь уничтожил все, что было внутри.

В Петербурге выясняют обстоятельства смертельного пожара, в результате которого погибли десятки животных. Все произошло в частном мини-приюте, организованном в обычной трехкомнатной квартире. На 60 квадратных метрах проживали почти 70 животных.

Как это стало возможным? Насколько такая деятельность является вообще законной? В теме разбиралась корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьев.

Обитательница трехкомнатной квартиры, где до сегодняшней ночи располагался нелегальный приют для животных, уверена, что стала жертвой поджога. Якобы слишком много недоброжелателей вокруг, в число которых она записала и журналистов.

На кадрах самого пожара видно, как хозяйка выходит из задымленной квартиры, вслед за ней выбегает напуганная кошка. Казалось бы, она должна помочь своему питомцу, но нет — животное отправляется в уже горящую квартиру к другим. Через несколько минут они погибнут. Из почти 70 кошек и собак, по словам соседей, выжили только несколько «постояльцев».

Квартира почти полностью выгорела, в ней жили несколько десятков кошек и собак, большинство животных погибли. Некоторые из них спаслись, выпрыгнув через окно.

Попытка спросить у хозяйки, насколько законно содержание такого количества животных, потерпела неудачу. А вот юристы на этот вопрос ответили легко — правовых оснований на это нет. Согласно закону, здание, отведенное под приют, должно располагаться отдельно. А тут — жилое помещение непосредственно в самом доме.

«Если мы говорим о законном переводе из жилого в нежилое, то для целей приюта это, как правило, невозможно. Ну сами представьте, как можно в двухкомнатной, трехкомнатной или даже четырехкомнатной квартире содержать приют для животных», — объясняет адвокат Игорь Теплоухов.

Жильцы дома не просто представляют, а живут в таких условиях: постоянный лай, мяуканье и соответствующий запах.

«Я забыла, когда открывала лоджию. Было зловоние страшное. Это первое. Второе, в квартире так же пахло кошатиной, зловоние. Это на улицу я не могла открыть лоджию, а в квартире», — говорит жительница дома Надежда Пирогова.

«Любое скученное содержание животных влечет за собой последствия. В первую очередь, это по физическому состоянию этих животных, по психологическому состоянию животных. Ну и для людей, наверное, это тоже не очень хорошо — жить среди такого огромного количества животных», — подчеркивает директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Сейчас разрабатывают проект, регламентирующий проживание определенного количества животных в определенном жилом помещении. Но пока он только в разработке, а значит, штрафовать за «лишних» питомцев не могут.

Помимо количества, вопрос вызывает и качество содержания. Квартира, судя по видео со странички в соцсетях, не приспособлена под приют. Много легковоспламеняющихся предметов, проходы заставлены клетками и лежанками.

«За исполнение мер пожарной безопасности, за соблюдение этих мер несет ответственность собственник. Неважно, это домостроение, многоэтажный жилой комплекс. Мы с вами приватизировали квартиры и вместе с правами на частную собственность приобрели гражданские и правовые обязанности по соблюдению мер безопасности», — отмечает председатель совета Ленинградского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» Сергей Бахтин.

Борьба с незаконным приютом, по словам соседей, началась с 2021 года. Обращались во все инстанции, начиная полицией и заканчивая прокуратурой. Но к проверке владелица отнеслась так же агрессивно, как и к съемочной группе, — не пустила их на порог. Тогда потерявшие покой и терпение жильцы обратились в суд и выиграли дело. Но оказаться в приюте до пожара проверяющие так и не успели.