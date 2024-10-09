В Госдуме предлагают расширить право граждан на самооборону

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Важно, чтобы защищающийся не стал обвиняемым.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Россиянам предлагают расширить права на самооборону — при нападении на жилье. Законопроект уже скоро внесут в Госдуму. «Известия» изучили все плюсы и минусы инициативы.

Сейчас по закону, неограниченное право на самооборону действует только при непосредственной угрозе для жизни. И эта формулировка вызывает многочисленные юридические коллизии. Ведь сам факт «угрозы жизни» — еще нужно доказать.

Именно поэтому защищающий себя гражданин нередко сам становится обвиняемым. По новому законопроекту, для защиты жилья разрешат использовать все доступные средства.

Мнение экспертного сообщества разделилось — одни согласны, что решение давно назрело, другие боятся, что это может привести к злоупотреблениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские дачники придумали, как защититься от воров. Граждане начали использовать муляжи камер видеонаблюдения для защиты от воров. Как выяснилось, это весьма эффективное средство сегодня пользуется большим спросом.

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