«Пугало» на новый лад: российские дачники придумали, как защититься от воров

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 139 0

Среди российских дачников набирают популярность муляжи камер видеонаблюдения

«Пугало» на новый лад: российские дачники придумали, как защититься от воров

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Современные решения не бьют по бюджету и при этом действуют эффективно.

Российские дачники начали использовать муляжи камер видеонаблюдения для защиты от воров. Как рассказал в беседе с URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам, это весьма эффективное средство сегодня пользуется большим спросом.

Известно, что качественная система уличного видеонаблюдения стоит достаточно дорого. В то время как муляжи обходятся садоводам в разы дешевле. А выглядят при этом как настоящие.

«Даже индикаторы горят. Многие дачники устанавливают такие на фасады загородных домов, чтобы отпугивать потенциальных воров», — объяснил эксперт.

Стоимость подобных макетов начинается всего от 300 рублей и зависит от их реалистичности: чем больше устройство похоже на настоящее, тем цена выше. Хотя практически все муляжи выглядят достаточно достоверно.

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