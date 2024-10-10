ФАС примет меры для снижения цен на куриные яйца

Предложения антимонопольной службы должны спровоцировать модернизацию и расширению производства продукта.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретит взимать торговым сетям денежное вознаграждение с поставщиков яиц. В данным момент оно составляет примерно 5% от объема поставки. Данное правило должно вступить в силу с марта 2025 года. Об этом сообщают «Известия».

Это должно спровоцировать поставщиков направить деньги на модернизацию и расширение производства. Ограничения на взимание вознаграждения, коснется яиц категориям С1 и С2, которые планируют ввести в перечень социально значимых товаров.

Однако, по расчетам ФАС, торговые сети столкнутся с дополнительными издержками из-за перезаключения договоров.

«Яйцо куриное категорий С1 и С2 — социально значимый товар, спрос на него практически не меняется. Более того, эта продукция сама по себе образует трафик в магазинах», — рассказала служба.

ФАС запланировала данную программу сроком на шесть лет, до 2030 года. За это время будет произведен необходимый анализ рынка.

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