В Совфеде обсудили проект бюджета на 2025–2027 годы

Выплаты работающим пенсионерам проиндексируют с января на уровень инфляции этого года, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Там сегодня обсуждали ключевые приоритеты федерального бюджета на ближайшие три года.

Важнейшими направлениями остаются социальная сфера, обороноспособность и технологический суверенитет. Чему еще уделили особое внимание, рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

На языке экономистов это называется «структурной сбалансированностью». Когда есть четкий план развития страны. И он позитивный, доходы будут расти. Расходы — тоже. Так и должно быть, потому что целей у нас много.

«Бюджет мы традиционно рассматриваем не просто как некий бухгалтерский документ, а как важнейший инструмент развития. Приоритеты бюджета четко обозначены президентом России. Это социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, достижение целей специальной военной операции, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, поддержка участников СВО, их семей, а также технологическое развитие экономики и социальной сферы», — напомнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Самое главное, бюджет — это документ, который расставляет акценты, и они понятны всем.

В бюджете неизменной остается его социальная направленность. В Минфине особенно подчеркивают: все обязательства будут, безусловно. выполнены. Возобновляется индексация пенсий работающим пенсионерам. В приоритете — семьи с детьми.

Расходы на «социалку» в следующем году превысят шесть триллионов. А в последующие годы перевалят за семь. Здесь целый спектр задач. Пособия на рождение и воспитание ребенка, маткапитал — все это в правительстве называют «детским бюджетом».

«"Детский бюджет» трехлетки превысит десять триллионов рублей, из которых более четырех пойдет на выплату единого пособия. Видимо, оно востребовано, семьи пользуются этим. И это хорошее подспорье для тех семей, в которых рождаются дети. Поддержку семей с детьми получат около десяти миллионов человек», — заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Для воспитания будущих поколений важны качественная медицина и образование. Поэтому на строительство и ремонт перинатальных центров, роддомов, больниц, детских садов, техникумов, на университетские кампусы, потратят миллиарды рублей. Жилье для любой семьи — важнейший вопрос. Семейная ипотека будет работать дальше. И вот здесь должен быть аккуратный подход.

«115 тысяч заемщиков оформили два и более льготных ипотечных кредитов на суммы свыше триллиона рублей. А один, похоже, самый шустрый, умудрился оформить сразу 26 ипотечных кредитов по льготной ставке. Комментарии, как говорится, здесь излишни. Мы давно говорим, что программу льготной ипотеки надо модернизировать, сделать ее более адресной», — отметила Матвиенко.

Конечно, приоритетом остается обороноспособность страны. Геополитические вызовы серьезные. Их сбрасывать со счетов нельзя. Нужно учитывать любые риски.

«Прогноз сформирован в предположении о постепенном снижении экспортных цен на нефть — 70 долларов за баррель в 2024 году до 65,5 доллара за баррель в 2027 году. Что лишь немного выше уровня отсечения, установленного бюджетным правилом. В этой связи, мы отмечаем сохраняющиеся риски недополучения доходов бюджета при неблагоприятном развитии внешнеэкономической конъюнктуры», — подчеркнул председатель Счетной палаты России Борис Ковальчук.

На исполнение нацпроектов, а они охватывают самые чувствительные направления для России, потратят больше 40 триллионов. Это в два раза больше, чем раньше. Около шести триллионов направят на технологическое лидерство. Чтобы не зависеть от импорта.

«Направим ресурсы на проекты МС-21, Sukhoi Superjet, Ми-38, „Ансат“, Ка-62. Судостроение. На разработку нового судового двигателя и судового оборудования направим от 10 до 17 миллиардов рублей в следующей трехлетке. Также поддержку получит радиоэлектроника», — подчеркнул Силуанов.

Очень важно, что у нас получилось осуществить задуманное. Доходы, не связанные с нефтью и газом, постоянно растут.

«Ожидается, что экономика будет расти темпами 2,5-2,8% в год. Основными направлениями роста должны стать потребительский и инвестиционный спрос, которые увеличатся за три года на 14,5 и 8,6% соответственно», — подчеркнул Ковальчук.

Все цифры максимально выверены. В фокусе внимания — граждане нашей страны.

«Ключевой приоритет бюджета — выполнение всех социальных обязательств. Детский бюджет, новая категория, как мы говорили, индексации пенсии рабочим пенсионерам. Все выплаты и индексации учтены в этом документе», — заверил «Известия» Силуанов.

Оптимизм правительства экономически обоснован. Мы растем стабильно. И можно спокойно планировать на годы вперед.