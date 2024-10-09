В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов
Инцидент находится на контроле региональных властей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Карачаевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов. О чрезвычайной ситуации муниципального характера сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — говорится в сообщении.
МЧС контролирует инциденты. При этом режим чрезвычайной ситуации в данный период не вводится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили около 50 беспилотников ВСУ. Причем наиболее массивной атаке подверглась Брянская область — там были сбиты 24 украинских дрона.
Читайте также
93%
0.05 105.69
0.38
Нашли ошибку?