В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов

|
Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

Инцидент находится на контроле региональных властей.

В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Карачаевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов. О чрезвычайной ситуации муниципального характера сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — говорится в сообщении.

МЧС контролирует инциденты. При этом режим чрезвычайной ситуации в данный период не вводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили около 50 беспилотников ВСУ. Причем наиболее массивной атаке подверглась Брянская область — там были сбиты 24 украинских дрона.

+6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.11
0.05 105.69
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:01
Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область
11:44
Врачам могут разрешить приватизировать квартиры в России
11:32
Сводная сестра убитых в Тольятти девочек помещена в психиатрический стационар
11:22
Работа мечты: в каком городе легче всего построить карьеру
11:12
Без улучшений: в каком состоянии находится актер Василий Ливанов
11:11
Частые переходы, возраст и семейное положение: основные причины отказа в приеме на работу

Сейчас читают

Известный врач рассказала, что будет после запрета продажи сигарет целому поколению россиян
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
День Специальной пожарной охраны МЧС России: история и традиции праздника
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения