Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ
Силы ПВО за ночь сбили 47 дронов ВСУ над пятью регионами России и Азовским морем
Фото: © РИА Новости
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Наиболее массивной атаке подверглась Брянская область.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 октября пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, ВСУ выпустили 47 дронов. Наиболее массивной атаке подверглась Брянская область — там сбиты 24 беспилотника. Также над акваторией Азовского моря были уничтожены 13 вражеских БПЛА.
Еще силы ПВО сбили пять беспилотников в небе над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской, один — над Краснодарским краем.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Горловке ДНР. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию местной АЗС.
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