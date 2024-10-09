Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 40 0

Силы ПВО за ночь сбили 47 дронов ВСУ над пятью регионами России и Азовским морем

Силы ПВО уничтожили за ночь около 50 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Наиболее массивной атаке подверглась Брянская область.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 октября пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, ВСУ выпустили 47 дронов. Наиболее массивной атаке подверглась Брянская область — там сбиты 24 беспилотника. Также над акваторией Азовского моря были уничтожены 13 вражеских БПЛА.

Еще силы ПВО сбили пять беспилотников в небе над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской, один — над Краснодарским краем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Горловке ДНР. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию местной АЗС.

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