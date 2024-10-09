Церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным проходит в Москве

В Москве 9 октября проходит церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным. Об этом передает с места событий корреспондент 5-tv.ru.

Прощание проводится в Институте клинической кардиологии имени академика А. Л. Мясникова. На церемонии присутствуют родственники и знакомые Акчурина. Похоронят покойного врача на Троекуровском кладбище в Москве.

Рената Акчурина не стало в воскресенье, 6 октября. Его сердце остановилось на 79-м году жизни. За годы преподавательской деятельности Акчурин создал общепризнанную кардиохирургическую школу и подготовил ряд выдающихся кардиологов и кардиохирургов. Сам Акчурин — автор более 900 научных работ.

Акчурин также знаменит тем, что в ноябре 1996 года провел операцию на открытом сердце еще на тот момент президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину.

За свой труд врач получил множество наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Дружбы, который ему вручил лично президент России Владимир Путин

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем известен российский кардиохирург Ренат Акчурин.