Врач, новатор, педагог: чем известен российский кардиохирург Ренат Акчурин

Именно он провел сложнейшую операцию на открытом сердце первого президента РФ Бориса Ельцина.

На 79-м году жизни скончался известный российский кардиохирург, академик РАН Ренат Акчурин. Именно благодаря ему в отечественной и мировой медицине появились уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии.

Впервые в нашей стране Акчурин стал проводить операции на сердце пациентам больным раком. А в 1996 году он возглавил бригаду, которая оперировала президента Бориса Ельцина. О человеке, чей труд спас тысячи жизней, рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

За свою карьеру известный кардиохирург Ренат Акчурин спас десятки тысяч жизней. Его имя стало синонимом новаторства. Он первым стал проводить операции на сердце пациентам с онкологическими заболеваниями. Его ювелирной работой восхищался весь мир. Акчурин брался за самые сложные случаи.

Он прошел путь от участкового врача-терапевта до всемирно признанного сердечно-сосудистого хирурга. Даже когда ему исполнилось 70, он сам продолжал проводить сложнейшие операции.

«Ренат был необычный человек. Он очень методично добивался своих целей. У него огромный задел работ по хирургии аорты — именно эндохирургии. То есть при таких жесточайших событиях в жизни человека как расслоение аорты. И это очень большой вклад в возможность спасения жизней таких пациентов», — говорит директор Научно-исследовательского института трансплантологии и искусственный органов Сергей Готье.

В то время, когда запад вводил санкции на поставки медицинского оборудования, под руководством Рената Акчурина были разработаны уникальные инструменты для коронарной хирургии. Он создавал и внедрял новые методы хирургического лечения заболеваний сердца.

«Впервые в нашей стране и в Европе академик Акчурин внедрил в клиническую практику высокоэффективную микрохирургическую технику при операциях на коронарных артериях. Это позволило оказывать помощь тем пациентам, которые тогда считались неоперабельными», — указывал в своем Telegram-канале министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он всегда был готов прийти на помощь своим пациентам, независимо от сложности их заболевания. Добрый, отзывчивый, внимательный ко всем — таким он запомнился тем, кого лечил и с кем работал.

«Вот я вам представляю мою старшую сестру, с которой работаю больше 40 лет. Но она такая молодая, как будто она новорожденная со мной пришла», — говорил кардиохирург, академик РАМН Акчурин

Именно Акчурин в ноябре 1996 года провел сложную операцию на открытом сердце Бориса Ельцина. Другие кардиохирурги опасались браться за президентское сердце. Никто оптимистических прогнозов не давал. Но все прошло успешно. И первый президент России смог пойти на второй срок.

«Он был великий человек, великий кардиохирург. Он в 1996 году Ельцина прооперировал, нашего президента. Это была непростая операция, непростой пациент. Он блестяще выполнил», — говорит главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа РФ Геннадий Хубулава.

Он был не просто знаменитый на весь мир врач, но и талантливый педагог. Под его руководством ученики становились мастерами. Ренат Акчурин создал знаменитую школу кардиохирургов, которая продолжает развиваться и сегодня.

Преданный своему делу до последних дней, он всегда говорил: «Нужно быть активными по жизни и все будет нормально!». Ренату Акчурину было 78 лет.