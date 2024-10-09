В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак

Двенадцатилетняя девочка из Якутии, на которую напала стая бездомных собак, скончалась в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В одном из поселков республики ребенка атаковали бродячие псы. По словам очевидцев, их было не менее десяти. С тяжелейшими травмами пострадавшую госпитализировали, она перенесла многочасовую операцию.

Десятки местных жителей вышли на улицы с требованием навести порядок с бездомными животными. В районе ЧП усилили меры по их отлову. Работают специальные патрули.

Между тем, стало известно, что в этом году из регионального бюджета Якутии на поимку безнадзорных собак было выделено более трех миллионов рублей, и 90% от этой суммы уже освоено. Однако проблема не решена. Собаки по-прежнему атакуют людей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детей в Якутии не выпускают из домов после истории с нападением собак на школьницу.