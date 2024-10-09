В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак

Эфирная новость 50 0

Врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти ребенка.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двенадцатилетняя девочка из Якутии, на которую напала стая бездомных собак, скончалась в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В одном из поселков республики ребенка атаковали бродячие псы. По словам очевидцев, их было не менее десяти. С тяжелейшими травмами пострадавшую госпитализировали, она перенесла многочасовую операцию.

Десятки местных жителей вышли на улицы с требованием навести порядок с бездомными животными. В районе ЧП усилили меры по их отлову. Работают специальные патрули.

Между тем, стало известно, что в этом году из регионального бюджета Якутии на поимку безнадзорных собак было выделено более трех миллионов рублей, и 90% от этой суммы уже освоено. Однако проблема не решена. Собаки по-прежнему атакуют людей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детей в Якутии не выпускают из домов после истории с нападением собак на школьницу.

+6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.11
0.05 105.69
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Умер экс-футболист сборной России и ЦСКА Артем Енин
14:39
«Болталась на ремнях»: в Турции перевернулся автобус с российскими туристами
14:11
ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
14:09
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак
13:55
Коньяк и высокое давление: нарколог разобрал популярные мифы об алкоголе
13:27
Разрушительный «Милтон»: на США движется сильнейший ураган в истории

Сейчас читают

Без улучшений: в каком состоянии находится актер Василий Ливанов
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
В погоне за счастьем: как современной женщине добиться успеха и не потерять себя
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения