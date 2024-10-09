Умер экс-футболист сборной России и ЦСКА Артем Енин

Бывший футболист сборной России, клубов «Шинник» и ЦСКА Артем Енин умер в возрасте 48 лет.

«Футбольный клуб „Шинник“ с глубоким прискорбием извещает, что 8 октября 2024 года на 49-м году жизни не стало ветерана ярославского футбола Артема Валерьевича Енина», — сообщили в пресс-службе ярославского футбольного клуба «Шинник».

Енин Футболист играл за «Шинник» с 1997 по 1999 год, а также с 2001 по 2002 год. С 2000 по 2001 год он выступал за ЦСКА.

В составе «Шинника» футболист в общей сумме провел 131 матч, забив шесть голов. Спортсмен состоял и в сборной России, в составе которой в сентябре 1998 года он играл против Испании.

Футболист поставил точку в своей карьере в 2010 году. После этого он много лет трудился в центре подготовки юных футболистов «Шинник».

Ранее 5-tv.ru писал, как в этом году умер тренер академии «Динамо» Егор Кашин. Спортсмен скончался на футбольном поле в возрасте 23 лет.