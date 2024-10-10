ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 43 0

Его удалось схватить при попытке перейти на территорию противника.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; УФСБ РОССИИ ПО ДНР; 5-tv.ru

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Жителя города Ясиноватая, подозреваемого в государственной измене, задержали сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Мужчина поддерживал контакт с украинскими спецслужбами с целью организации своего перехода на сторону противника и вступления в террористическую организацию „Русский добровольческий корпус“ (РДК)*», — уточняется в сообщении ведомства.

Силовикам удалось сорвать операцию и задержать мужчину.

В ходе допроса житель ДНР признался, что он сам вышел на украинских кураторов в соцсетях. Для него  они составили маршрут, который изменник должен был использовать для перехода на территорию Украины.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Биробиджане сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента СБУ. Им оказался местный житель, который планировал совершить серию терактов. Среди его заданий было поджечь одно из зданий города и устроить взрыв на участке железной дороге.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ

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