Первый снег выпал в Митино

Снежинки моментально таят из-за плюсовой температуры воздуха.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В Митино выпал первый в этом сезоне снег. Информацию об этом вместе с видеоподтверждением опубликовали несколько Telegram-каналов.
В этом году в Москве и Московской области было затяжное лето. Температура воздуха непривычно долго держалась в высоких плюсовых значениях. Многие делали ставку на то, что зима постучится в столицу России не скоро, но у погоды на этот счет были свои планы.
Крупные хлопья снега повалили после того, как на улице стало темно. Из-за плюсовой температуры на улице, они сразу же таяли.
Синоптики считают, что устойчивый снежный покров ляжет на улицах Москвы не ранее чем в ноябре. Но не стоит расслабляться, до этого времени высока вероятность появления кратковременных снегопадов.
Водителям рекомендовано готовится к сезону заранее и менять резину машин на зимнюю до наступления заморозков. Также в ночное время и ранним утром следует проявлять особую бдительность на дорогах, так как из-за перепада температур при высокой влажности воздуха возможно образование тонкой корки льда.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ураган «Милтон» подступил к побережью Флориды.
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