Ураган «Милтон» подступил к побережью Флориды

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 486 0

Циклон уже вызывает смерчи и сильнейшие ливни в США.

Фото, видео: Reuters/Ricardo Arduengo; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Ураган «Милтон», который США ждут с большим страхом, уже подступил к побережью Флориды. Там стихия уже сопровождается мощными ливнями и торнадо. Об этом сообщает NBC News.

Ураган «Милтон» может стать самым мощным в американской истории. Метеорологи просят ради него ввести новую шестую категорию, потому что существующей шкалы не хватает, чтобы описать его силу. Он обрушится на восточное побережье уже сегодня.

В преддверии стихии Флориду покинули более пяти миллионов жителей, но многие еще остаются в смертельной опасности.

За последние 50 лет количество разрушительных ураганов увеличилось в разы. Чтобы понять происходящее, самолеты метеоразведки направляют в эпицентр урагана. Сильнейший ураган за последние сто лет дал повод задуматься о всей климатической ситуации на планете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп назвал абсурдом выделение Украине $300 миллиардов на фоне бедствия в США. Так, пострадавшие от ураганов граждане получают от властей всего 750 долларов на экстренные нужды.

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