Израиль ликвидировал еще одного участника «Хезболлы»

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации важного члена «Хезболлы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня самолет ВВС ликвидировал Адхама Джахота из террористической (ячейки) организации „Хезболла“ в Сирии», — сообщение ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, мужчина собирал информацию на сирийском фронте и передавал ее чиновникам и представителям «Хезболлы».

Также ЦАХАЛ нанес удары по автомобильному заводу в Сирии, сообщает агентство SANA. В результате атаки пострадали машины с медикаментами и предметами первой необходимости. Сообщается об одном раненом, погибших нет. Удар был нацелен на склады с вооружением сирийской армии.

Накануне «Хезболла» выпустила 360 снарядов по территории Израиля. До еврейского государства долетело только 220 ракет — эту информацию подтверждали в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вооруженные силы Израиля нанесли удар по жилому зданию в Дамаске. По сообщению министерства обороны Сирии погибли семь человек и еще 11 получили ранения.