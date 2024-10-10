Всегда на связи: Wi-Fi станет доступным в российских самолетах и поездах

Технологию наладят с помощью низкоорбитальной группировки спутников.

В самолетах российских авиакомпаний может появиться wi-fi. Как выяснили «Известия», Минцифры выделит под эту задачу — специальные радиочастоты.

При этом доступ к сети обеспечит низкоорбитальная группировка спутников. В нее войдут около трех сотен аппаратов. Запустят их, как ожидается, к 2027 году.

Таким образом, беспроводной доступ в интернет появится на всей территории России, в том числе в труднодоступных регионах. Соответственно, поймать wi-fi получится как на борту самолета, так и путешествуя в поезде или на водном транспорте.

Эксперты отмечают высокую потребность россиян в подобной технологии в последнее время, особенно это касается поездок на дальние расстояния.

Ранее 5-tv.ru писал, какие меры предосторожности нужно соблюсти, раздавая wi-fi. Неправомерное подключение к частным сетям wi-fi становится все более распространенным явлением. Это происходит из-за того, что многие пользователи не устанавливают надлежащую защиту. Владельцам частных сетей важно помнить, что злоумышленники могут получить доступ к их интернету и использовать его для совершения киберпреступлений.