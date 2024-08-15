Важность защиты Wi-Fi: как не стать соучастником киберпреступления

На собственную сеть нужно обязательно устанавливать пароль.

Неправомерное подключение к частным сетям Wi-Fi становится все более распространенным явлением. Это происходит из-за того, что многие пользователи не устанавливают надлежащую защиту, сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в беседе с Газета.ру.

Однако, по словам эксперта, уголовная ответственность за данные действия вряд ли возможна, так как ущерб считается «малозначительным».

Хаминский объяснил, что такого рода подключения создают значительные неудобства — падает скорость интернета, могут зависать различные устройства.

Пользователям частных сетей Wi-Fi важно помнить, что злоумышленники могут получить доступ к их интернету и использовать его для совершения киберпреступлений.

«При этом при расследовании таких преступлений выяснится, что был использован ip-адрес обычного пользователя, и ему придется доказывать, что к преступлениям он не имел отношения», — подчеркнул Александр.

Операторы связи, предоставляющие интернет-услуги, могут эффективно предотвратить несанкционированный доступ к частным сетям Wi-Fi, проводя разъяснительную работу с пользователями о мерах безопасности, резюмировал эксперт.

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