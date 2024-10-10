Открытое возгорание в 16-этажном доме в Москве ликвидировано

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 25 0

На месте возгорания работали 47 специалистов и 15 единиц техники.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В многоквартирном доме на Большой Тульской в Москве начался пожар. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

«На Большой Тульской улице горит квартира на 6 этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — уточняет ведомство в своем Telegram-канале.

Возгорание началось в квартире на шестом этаже в 16-этажном «доме-корабле» по адресу Большая Тульская, 2. Пламя обхватило площадь в 40 квадратных метров. На месте возгорания работали 47 специалистов и 15 единиц техники.

По последней информации МЧС, открытое возгорание удалось ликвидировать. Причина пожара на данный момент остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Норильске спасатели эвакуировали питомцев из горящей квартиры. Пламя разгорелось на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Хозяева в непосредственный момент возгорания отсутствовали, поэтому пожарных вызвали соседи. Огонь, который успел распространиться на площадь в четыре квадратных метра, потушили 12 специалистов и три единицы техники. Отмечается, что из горящей квартиры на улицу самостоятельно выбежали котята.

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