Три собаки и 20 котов: в Норильске спасатели эвакуировали питомцев из горящей квартиры

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Сотрудники МЧС спасли более 20 животных при пожаре в квартире Норильска

Три собаки и 20 котов: в Норильске спасатели эвакуировали питомцев из горящей квартиры

Фото: Telegram/МЧС России/mchs_official

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На тушении пожара были задействованы 12 специалистов и три единицы техники.

При пожаре в квартире Норильска сотрудникам МЧС удалось спасти из огня более 20 домашних питомцев. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Пламя разгорелось на четвертом этаже девятиэтажного дома. Хозяева в момент возгорания отсутствовали, поэтому пожарных вызвали соседи. Огонь, который успел распространиться на площадь в четыре квадратных метра, потушили 12 специалистов и три единицы техники.

«Из горящей квартиры сотрудники МЧС России вынесли и привели в чувства три собаки и 20 котов. Благодаря спасателям ведомства все питомцы живы», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что из горящей квартиры на улицу самостоятельно выбежали котята.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре, который разгорелся на Центральном рынке в подмосковном Ногинске. На кадрах, которые публикуют местные СМИ, видно, что с территории рынка до сих пор валит густой черный дым. Сообщается, что продавцы и покупатели успели вовремя эвакуироваться. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

+6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.95
0.84 106.42
0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
«Очень счастлива»: певица Алсу получила красные розы от женатого мужчины
22:26
«Набрался сил»: украденного под Калугой кенгуренка отправили домой
22:05
Актер Андрей Ильин повредил ногу за несколько часов до спектакля
21:45
Три собаки и 20 котов: в Норильске спасатели эвакуировали питомцев из горящей квартиры
21:25
Ураган «Милтон» подступил к побережью Флориды
21:03
В России вырос спрос на электрокары

Сейчас читают

«Затронет и Россию»: эколог о причинах мощнейшего урагана «Милтон» в США
Спрятала тела на балконе и ушла гулять: что заставило школьницу жестоко расправиться с сестрами
Разрушительный «Милтон»: на США движется сильнейший ураган в истории
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения