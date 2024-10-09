Три собаки и 20 котов: в Норильске спасатели эвакуировали питомцев из горящей квартиры

На тушении пожара были задействованы 12 специалистов и три единицы техники.

При пожаре в квартире Норильска сотрудникам МЧС удалось спасти из огня более 20 домашних питомцев. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Пламя разгорелось на четвертом этаже девятиэтажного дома. Хозяева в момент возгорания отсутствовали, поэтому пожарных вызвали соседи. Огонь, который успел распространиться на площадь в четыре квадратных метра, потушили 12 специалистов и три единицы техники.

«Из горящей квартиры сотрудники МЧС России вынесли и привели в чувства три собаки и 20 котов. Благодаря спасателям ведомства все питомцы живы», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что из горящей квартиры на улицу самостоятельно выбежали котята.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре, который разгорелся на Центральном рынке в подмосковном Ногинске. На кадрах, которые публикуют местные СМИ, видно, что с территории рынка до сих пор валит густой черный дым. Сообщается, что продавцы и покупатели успели вовремя эвакуироваться. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.