Посольство РФ в Иране призвало россиян соблюдать меры безопасности

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 13 0

Дипломаты опасаются обстрелов Израиля в ответ на атаку 1 октября.

Посольство РФ в Иране призвало россиян соблюдать меры безопасности

Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

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Российское посольство в Иране призвало граждан РФ соблюдать меры безопасности на фоне возможной атаки со стороны Израиля. Об этом сообщается в пресс-службе дипведомства.

«В связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по различного рода объектам страны, посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности и регулярно отслеживать информацию на ресурсах посольства России», — уточняется в Telegram-канале посольства.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения «Хезболла».

На протяжении боевые действия то затухали, то разгорались вновь. Стороны конфликта продолжали наносить друг по другу удары. Позднее, 17–18 сентября 2024 года в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным ливанского министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлах».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают израильские власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет.

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