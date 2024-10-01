Около 400 ракет было запущено Ираном по территории Израиля

Около 400 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана, сообщает The Jerusalem Post. В небе над Тель-Авивом видны вспышки, работает израильская система ПВО.

Израиль ранее сообщил, что ожидает запуск 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, передавал ABC. Как уточнили в издании, Израиль не собирается наносить превентивный удар.

При этом в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что Иран уже запустил не менее 102 ракет в направлении Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что делают все возможное для обеспечения безопасности израильтян, а также призвали их следовать инструкциям.

В Тель-Авив буквально только что завершилась стрельба. Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не приводится, однако, по сообщениям местных СМИ, двое террористов открыли стрельбу по людям, которые ждали автобус на остановке. В результате, четыре человека погибли, еще не менее десяти пострадали.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения «Хезболла».

На протяжении боевые действия то затухали, то разгорались вновь. Стороны конфликта продолжали наносить друг по другу удары. Позднее, 17–18 сентября 2024 года в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным ливанского министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлах».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают израильские власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».

С 17 сентября под израильскими атаками в Ливане погибли более 1,5 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому выгодна Третья ливанская война.