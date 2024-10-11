ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР

За сутки, 10 октября, ВСУ обстреливали территорию ДНР 12 раз, в общей сложности выпустив 31 боеприпас. Чаще всего снаряды падали в районе Горловки, но под огнем оказались и жилые кварталы Донецка.

Так, в Киевском районе у подъезда многоэтажки упал обломок ракеты от американской РСЗО HIMARS.

Предварительно, все ракеты были сбиты. Одна из частей сбитого американского РСЗО HIMARS с осколочной частью упала во дворе девятиэтажного жилого дома, хотя люди находились прямо на улице, а ракета от места, где стояли люди, упала буквально в десяти метрах.

В целом, последствия последних обстрелов Донецка оказались не столь серьезными, как раньше. Погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Хезболла» выпустила около 190 снарядов по Израилю. По крайней мере, так утверждают в ЦАХАЛ. Интересно, что само ливанское шиитское движение пока никак не прокомментировало якобы нанесенные удар, в том числе не подтвеждало сам факт атаки.