ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР
В Донецке упала часть сбитой ракеты HIMARS.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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За сутки, 10 октября, ВСУ обстреливали территорию ДНР 12 раз, в общей сложности выпустив 31 боеприпас. Чаще всего снаряды падали в районе Горловки, но под огнем оказались и жилые кварталы Донецка.
Так, в Киевском районе у подъезда многоэтажки упал обломок ракеты от американской РСЗО HIMARS.
Предварительно, все ракеты были сбиты. Одна из частей сбитого американского РСЗО HIMARS с осколочной частью упала во дворе девятиэтажного жилого дома, хотя люди находились прямо на улице, а ракета от места, где стояли люди, упала буквально в десяти метрах.
В целом, последствия последних обстрелов Донецка оказались не столь серьезными, как раньше. Погибших и пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Хезболла» выпустила около 190 снарядов по Израилю. По крайней мере, так утверждают в ЦАХАЛ. Интересно, что само ливанское шиитское движение пока никак не прокомментировало якобы нанесенные удар, в том числе не подтвеждало сам факт атаки.
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