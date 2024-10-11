ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР

Эфирная новость 48 0

В Донецке упала часть сбитой ракеты HIMARS.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

За сутки, 10 октября, ВСУ обстреливали территорию ДНР 12 раз, в общей сложности выпустив 31 боеприпас. Чаще всего снаряды падали в районе Горловки, но под огнем оказались и жилые кварталы Донецка.

Так, в Киевском районе у подъезда многоэтажки упал обломок ракеты от американской РСЗО HIMARS.

Предварительно, все ракеты были сбиты. Одна из частей сбитого американского РСЗО HIMARS с осколочной частью упала во дворе девятиэтажного жилого дома, хотя люди находились прямо на улице, а ракета от места, где стояли люди, упала буквально в десяти метрах.

В целом, последствия последних обстрелов Донецка оказались не столь серьезными, как раньше. Погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Хезболла» выпустила около 190 снарядов по Израилю. По крайней мере, так утверждают в ЦАХАЛ. Интересно, что само ливанское шиитское движение пока никак не прокомментировало якобы нанесенные удар, в том числе не подтвеждало сам факт атаки.

Тема:
Спецоперация
11 окт
Расчет «Малки» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 окт
Экипаж «Аллигатора» помешал ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 окт
«Пустое место»: глава Воркуты назвал ликвидацию Дадина историей предателя
11 окт
«Хорошо, что дед не дожил»: родители пытались образумить обвиняемого в госизмене Дадина
11 окт
Справку об участии в СВО можно будет получить через «Госуслуги» и в МФЦ
10 окт
«Дети и старики»: ВСУ удерживают несколько десятков человек в подвале в Судже
10 окт
Минобороны показало кадры уничтожения силы и техники ВСУ в Харьковской области
10 окт
Лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер» погиб в зоне СВО
10 окт
Более 200 боевиков, станция РЭБ: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
10 окт
Украине предрекли мятеж при согласии на отказ от территорий ради НАТО
+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.24
0.29 106.51
0.09
Подарки судьбы или ловушки: что принесет ретроградный Юпитер в октябре 20...

Последние новости

9:51
На Украине задумались о повышении налогов
9:44
Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма
9:41
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Юры
9:33
На Кипре сегодня начинается молодежное первенство по самбо
9:22
«Главное — не переусердствовать»: кому нельзя пить воду с лимоном
9:09
Совсем сдал? Почему хромающий Александр Буйнов зачастил к врачам

Сейчас читают

От изжоги до реанимации и летального исхода один шаг: продукт, которым нельзя «тушить» пожар в желудке
«Главное — не переусердствовать»: кому нельзя пить воду с лимоном
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака