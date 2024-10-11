«Хезболла» выпустила около 190 снарядов по Израилю

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

Сообщение ЦАХАЛ пока не подтвердило само шиитское движение.

«Хезболла» выпустила около 190 снарядов по Израилю

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Ливанское шиитское движение «Хезболла» за минувшие сутки выпустило порядка 190 снарядов по территории Израиля. Об этом сообщила Армия обороны еврейского государства.

«Около 190 снарядов, выпущенных террористической организацией „Хезболла“, пересекли границу Ливана с Израилем», — сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения «Хезболла».

На протяжении боевые действия то затухали, то разгорались вновь. Стороны конфликта продолжали наносить друг по другу удары. Позднее, 17–18 сентября 2024 года в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным ливанского министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлах».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают израильские власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 20 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа.

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