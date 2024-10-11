«Карма может настигнуть детей»: дочь P. Diddy отбивается от хейтеров в Сети

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 25 0

Дочь рэпера P. Diddy столкнулась с травлей в Сети после задержания отца

«Карма может настигнуть детей»: дочь P. Diddy отбивается от хейтеров в Сети

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Популярный американский артист обвиняется в торговле людьми и других тяжких преступлениях.

Дочь знаменитого американского рэпера P. Diddy, обвиняемого в торговле людьми и других тяжких преступления, переживает в Сети травлю после задержания отца. Из-за наплыва комментаторов 18-летняя Ченс Комбс была вынуждена ограничить доступ к личному блогу.

текстДочери угодившего в скандал рэпера P. Diddy приходится отбиваться от хейтеров. Instagram*/myfancychance

В сентябре Шона Комбса, известного как P. Diddy, арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Популярный продюсер на протяжении многих лет проводил так называемые «белые вечеринки», куда приглашал главных звезд Голливуда. Предполагается, что развлечения включали в себя не только танцы и алкоголь, но и запрещенные вещества, а также принуждение к сексу и насилие.

После обнародования материалов расследования и результатов обысков особняков артиста на него обрушилась массовая травля — общественность «восстала» против музыканта. С недовольством публики столкнулись и его близкие, в том числе 18-летняя Ченс Комбс, дочь рэпера и Сары Чепмен.

Еще некоторое время назад девушка могла похвастаться огромным количеством фанатов, однако теперь подписчики стали относиться к ней несколько иначе. На смену восхищению пришли жалость, гнев и даже проклятия.

«Надеюсь, твой папа окажется навсегда за решеткой»;

«Карма существует, она может настигнуть детей»;

«Надеюсь, Diddy, не хотел, чтобы дочь столкнулась с тем, что видели его жертвы», — написали хейтеры.

Сейчас Ченс пришлось закрыть пользователем доступ к комментированию публикаций, чтобы ограничить негатив аудитории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что P. Diddу подал иск против обвиняющих его прокуроров.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.24
0.29 106.51
0.09
Подарки судьбы или ловушки: что принесет ретроградный Юпитер в октябре 20...

Последние новости

11:22
Помощника депутата Госдумы пытались застрелить в Одинцово
11:13
В России предлагают вернуть обязательный техосмотр
11:05
Смог выжить: в США ураган «Милтон» унес в открытое море мужчину на холодильнике
10:54
Удобные точки или нарушения? Почему в Петербурге сносят торговые ларьки
10:43
«Карма может настигнуть детей»: дочь P. Diddy отбивается от хейтеров в Сети
10:32
Правило «20-20-20»: как сохранить зрение

Сейчас читают

От изжоги до реанимации и летального исхода один шаг: продукт, которым нельзя «тушить» пожар в желудке
«Главное — не переусердствовать»: кому нельзя пить воду с лимоном
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака