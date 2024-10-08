Частный джет P. Diddy замечен в Новой Зеландии — кто сидит в тюрьме вместо него?

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Отследить данные о маршруте борта оказалось невозможно, владелец засекретил всю информацию.

Частный джет P. Diddy замечен в Новой Зеландии — кто сидит в тюрьме вместо него?

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Henry McGee

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Частный самолет, напоминающий джет американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, был замечен в аэропорту города Окленд в Новой Зеландии местными журналистами. Черный лайнер скандального артиста стоит 96 миллионов долларов, его маршрут строго засекречен по распоряжению владельца. Этот слух застал поклонников и хейтеров врасплох. Официально артист сейчас находится в тюрьме… Или он сбежал из Штатов в другую страну, а в камере оставил двойника?

Расследование, касающееся темных делишек Шона Комбса, гремит на весь мир. Рэпера подозревают в сексуальном насилии, около 120 человек готовят судебные иски против него. На днях состоится первое заседание, а пока исполнитель ждет своей очереди в тюремном общежитии бруклинского изолятора Metropolitan Detention Center. По данным прессы, он сидит в одиночной камере, как любой другой незвездный преступник он взял с собой только кроссовки и спортивный костюм. Раз в неделю Комбс получает книгу.

P. Diddy отказывается признавать себя виновным и заключать сделку со следователями. Тем временем публика осыпает звезду проклятиями. Людей, не верящих в невиновность P. Diddy? огромное количество, они надеются на самое строгое наказание. Вокруг рэпера уже витают легенды. Якобы вместо него сидит некий двойник, а подозреваемый ищет место, где спрятаться.

В сентябре рэпера арестовали по подозрению вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Он также проводил так называемые «белые вечеринки» с участием главных голливудских звезд. Предполагается, что развлечения длиной в несколько дней включали не только танцы, выпивку и наркотики, но и принуждение к сексу и насилие. Во время обыска в доме Комбса нашли запрещенные вещества, оружие и тысячу бутылок детского масла. Ему отказали в выходе из изолятора под залог в 50 миллионов долларов.

Ранее, писал 5-tv.ru, исполнитель T. Killah вспомнил о своем выступлении на концерте P.Diddy в Казахстане. И о приглашении на частную вечеринку.

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