Под Челябинском столкнулись два поезда

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 28 0

Пострадал один из работников локомотивной бригады.

Под Челябинском столкнулись два поезда

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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На станции Челябинск-Южный столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом», — говорится в сообщении

По предварительной информации, пострадал работник локомотивной бригады, ему оказывают медицинскую помощь.

К месту происшествия также был направлен восстановительный поезд со станции Челябинск. Причины столкновения устанавливаются.

В организации подчеркнули, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Угрозы для экологической безопасности нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае.

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